Adriana Lucía y el duro relato que compartió en redes sociales sobre su segundo embarazo

La famosa cantante Adriana Lucía, conocida por canciones como ‘Llegaste tú’ y ‘Porro bonito’, celebró recientemente el primer cumpleaños de sus hijas gemelas, Simona y Carlota.

En octubre de 2021 la cantante conmovió a sus seguidores con el anuncio de su embarazo, donde le contó al mundo que estaba esperando a dos bebés.

Y para el 30 de enero de 2022, confirmó el nacimiento de Simona y Carlota. En aquel clip detalló que nacieron el 11 de enero en la Clínica de la Mujer tras haber tenido una urgencia el 2 de aquel mes.

En un hilo de Twitter, la artista compartió lo difícil que llegó a ser concebir a sus hijas.

“Yo siempre soñé con tener tres hijos. Tuve a Salomón inmediatamente me casé, pero después de un tiempo de aplazar el segundo embarazo (porque nunca era el momento) quise intentarlo y tardé en conseguirlo”, inició su relató.

Resaltó que la gente suele presionar con preguntas como ¿para cuándo el hijo? o ¿para cuándo la parejita? “de manera imprudente sin pensar en las batallas internas del otro o sencillamente porque sí”.

Prosiguió manifestando que “poco a poco se ha hecho costumbre decir todo lo que se piensa sin el más mínimo interés de cuidar el corazón del otro. Mis hijas llegaron como un regalo después de un proceso íntimo y personal”.

Adriana Lucía resaltó que no se sometió a ningún tratamiento de fertilidad y que en su primera ecografía se enteró que tenía tres fetos en su vientre.

“Yo quedé paralizada. Pasé de la alegría desbordada a la preocupación extrema y a buscar en Google qué posibilidad existía de un embarazo múltiple de manera natural”, añadió.

Dijo que con su embarazo múltiple “más o menos me gané el Baloto”. Pero, con el paso de la gestación, el tercer bebé no siguió creciendo y su cuerpo lo "reabsorbió", a tal punto que en las siguientes ecografías no quedaron vestigios.

Ella y su esposo Felipe Buitrago conocieron que sus bebés se adelantarían por el tipo de embarazo que estaban llevando, pues ambas estaban en una placenta.

Además, Adriana Lucía compartió que en su primer embarazo su hijo Salomón había nacido prematuro, lo cual fue un antecedente que debió tener presente.

“Jamás pensamos que se adelantarían tanto (las gemelas). Entré a la clínica de 28 semanas y las tuve antes de las 30”.

Para Adriana Lucía sus hijas Simona y Carlota “son un milagro de Dios” que agradece todos los días.

Debido a este segundo embarazo, le pide a Dios que “llene de fortaleza a las madres y padres que atraviesan por ese difícil proceso”.

En otro trino escribió que tuvo la “oportunidad de conocer a muchas madres que lloraban a sus hijos desaparecidos y que no tenían ni cuerpo para llorar y pensé: ¿Qué pasaría si un día no vuelvo a ver a mi hijo? Lloré, me deprimí y escuchaba sus testimonios. Soñaba que yo era la madre de esos hijos”.

Incluso, refelxionó en aquellos cadáveres que recorren los ríos y pensó en sus progenitoras, quienes no los pueden encontrar. Ante esto, consideró: “No hay una vida que no nos duela, cada momento lleva una pena y aunque la suerte las abandone, no hay una madre que no la llore”.

Su relato terminó con dos fotos, en una aparecen sus tres hijos de espaldas mirando a la inmensidad del mar, en otra sus dos pequeñas. Concluyó con: “Ese día soñé que estaba embarazada de un pueblo entero y eso fue lo que pasó”.