Aerosmith pospone su gira de despedida por problemas en la voz de Steven Tyler

A través de sus redes sociales, la legendaria banda de rock Aerosmith anunció que algunas fechas de su gira de despedida 'Peace Out' en los Estados Unidos y Canadá tendrán que ser reprogramadas, Esto por problemas de salud del vocalista Steven Tyler.



A inicios de 2023 la banda que interpreta himnos del rock como 'Dream On' o 'I Don't Want to Miss a Thing' informó a sus seguidores que realizaría una gira de más de 40 fechas por Norteamérica con la que se despediría de su público.

La agrupación conformada por Tom Hamilton, Brad Whitford, Joe Perry, Steven Tyler y Joey Kramer señaló que, tras 50 años de carrera y 10 giras mundiales, era hora de hacer una última para decir adiós a los millones de fans.

Sin embargo, las últimas fechas de conciertos de los estadounidenses han sido afectadas por los problemas de salud del vocalista Steven Tyler. El cantante de 75 años informó que tuvo una grave complicación en sus cuerdas vocales y por recomendación médica no podrá cantar durante el próximo mes.

En el comunicado oficial, que se realizó en las redes oficiales de Aerosmith, se le permitió al vocalista ser el encargado de comunicar la situación. Tyler señaló que la noticia de no poder cantar en 30 días le rompió el corazón.

"Me parte el corazón decir que recibí órdenes estrictas del médico de no cantar por los próximos 30 días", aseguró el artista y explicó que el daño a sus cuerdas vocales lo sufrió en medio de la presentación que realizaron en el UBS Arena de Elmont, NY, el pasado 9 de septiembre.

Steven Tyler detalló que "tuve un daño en las cuerdas vocales durante el recital del sábado que llevó a una pérdida de sangre". Para garantizar la salud del vocalista y que la banda pueda seguir con su gira de despedida, el vocalista señaló que "necesitamos posponer algunas fechas a fin de que podamos retornar y darles la actuación que ustedes se merecen".

Con el anuncio, estas son las fechas reprogramadas de la banda:



29 de enero 2024 en Detroit, MI-Little Caesars Arena.

14 de febrero 2024 en Chicago, IL-United Center.

17 de febrero 2024 en Washington, DC-Capital One Arena.

21 de febrero de 2024 en Toronto, ON-Scotiabank Arena.

26 de febrero 2024 en Releigh. NC-PNC Arena.

29 de febrero 2024 Cleveland, OH-Rocket Mortgage FielHouse.

Aerosmith agregó en su comunicado que las entradas que se adquirieron para las fechas anteriores en esas ciudades servirán para ingresar a los conciertos en sus nuevos días. De la misma forma, que quienes no puedan asistir a las nuevas fechas pueden solicitar un reembolso de su dinero.

