Agrupación de gaiteros de Barranquilla sueña con ganarse su primer Grammy Latino

Amigos y amigas estamos felices por compartirles la nominación de nuestra producción HISTORIAS CANTADAS al Latín Grammy en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Este es nuestro primer álbum, lo hicimos con mucho amor, sobre todo con infinito respeto a nuestras tradiciones culturales y musicales. Escúchalo, compártelo y ayúdanos a difundir la música de nuestras tradiciones, de nuestra ancestralidad y siéntete orgulloso por ser parte de la música de gaitas, de la música indígena que no separa al sujeto del objeto porque nosotros tocamos y cantamos la música que nos toca y nos canta. Encuentra HISTORIA CANTADAS en nuestra biografía. Créditos: @jesuscamachocantante (Voz Líder) @argemirocampooficial (Gaita macho y Maracas) @majogarcia.97 (Tambor Llamador y Coro) @elnegrodeltambo (Tambor Alegre y Coro) @gilmar_paez (Tambora y Coro) @elhijodelbuho (Co-Productor, Mezcla y Master) @thechancletstudio (Grabación) @andresribont (Portada) @gabocanegra (Montaje Sonoro) @tetemusicoficial (Diseño Sonoro) @marlonperoza (Director, co-productor yGaita Hembra) #latingrammy #colombia #cumbia #folclore #worldmusic