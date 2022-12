¿Ahora estilista? Manuela González asegura que las ondas más lindas del mundo las hace Maleja

La instagramer caleña compartió un tutorial en sus redes sociales de cómo transformó en minutos el look de la artista bogotana. Juzguen ustedes.

"Les digo yo he ido a cuanta peluquería fina, barata, en el extranjero… Nunca, nadie en la vida, me ha hecho las ondas tan lindas como esta hermosa dama", expresó Manuela González sobre Maleja Restrepo.



Entre risas, comentarios sarcásticos y con la espontaneidad que las caracteriza, las famosas compartieron sus conocimientos en este ámbito. En el video completo, publicado en YouTube, la vallecaucana da algunas recomendaciones.

"Yo no soy la experta, la profesional, yo me baso en mi experiencia. Lo primero es que a mí me gusta hacerme las ondas con el pelo después de lavármelo, obviamente, pero que se seque al natural, no con secador, y luego sí se hacen las ondas", explicó Maleja.

Maleja comparó su pancita con la de su cuñada, también embarazada, y... Coger los mechones en desorden, sin desenredar, y cómo coger las pinzas, son algunos de los tips que da la actriz y presentadora de la Sultana del Valle.

"Esto es como cuando uno hace arroz con pollo y al otro día es más rico. Esto con el tiempo y con las horas va agarrando su caída natural y se va poniendo más lindo", concluyó por su parte Manuela al ver el resultado.





