Aída Victoria habla del caso Valentina Trespalacios: “Muchas mujeres están vivas de milagro”

El asesinato de la DJ Valentina Trespalacios en Bogotá ocasionó que muchas mujeres, que han sido víctimas de violencia, compartan sus testimonios y hablen sobre lo sucedido. Una de ellas fue la creadora de contenido Aída Victoria Merlano, que compartió su pensamiento.

A través de su cuenta de Instagram, Aída Victoria Merlano hizo un llamado a todas aquellas que puedan estar en una relación abusiva.

Publicidad

“A todos nos tiene conmocionados el caso de Valentina, sobre todo a esas mujeres que hoy por miedo todavía no hablan, pero que cargan encima el dolor de pensar que hayan sido ellas quienes terminaran en una maleta”, dijo.

Asimismo, Aída Victoria Merlano habló de lo que vivió una de sus mejores amigas, que la contactó tras conocer lo que ocurrió con la DJ Valentina Trespalacios.

“Me llamó una amiga llorando porque toda esta situación le revivió su trauma”, recalcó mencionando que la expareja de esta joven tenía comportamientos abusivos como gritarla, agresiones físicas e incluso amenazarla con un arma de fuego.

Es por esto que Aída Victoria hizo un llamado a no tolerar estas situaciones: "Hay mujeres que están vivas de milagro, por ella y por las que no están, me parece más que importante un mensaje de justicia, un mensaje de prevención”.

Publicidad

También agregó que “hoy en día hay muchas mujeres en relaciones abusivas y no lo saben, porque la manipulación adormece y hace que normalicemos el abuso”.

Publicidad



“Si estás con una persona que te aisló de tu familia, de tu círculo y de cierta manera solo quiere que tu universo sea él, preocúpate. Si tu pareja te alza la voz o te ha alzado la mano y te dice que no se controló, no estés con una persona que no controle sus impulsos. No minimices las alertas y sobre todo mira a quien dejas entrar a tu vida y a tu casa”, concluyó.