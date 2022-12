Aída Victoria Merlano anunció que deja las redes tras chisme con Yeferson Cossio: "Me tienen mamada"

Aída Victoria Merlano se volvió tema de conversación luego de que Westcol , expareja de la influenciadora, hablara de una supuesta confesión de la joven. Esto lo divulgó a través de una transmisión en vivo con otro creador de contenido.

"¿Las mujeres también por qué hacen esas cosas? Tienes que ignorar eso, o sea, literalmente yo ayer estaba teniendo relaciones con Aída y llega y me dice dizque: '¡Ay cómo extraño el chi$#@ de Yeferson Cossio. Te lo juro, me la tiró así y yo, normal, bro, yo lo ignoré, yo dije: ‘Me encantan tus chistes’", relató Westcol.

Publicidad

El video se llenó de reacciones como "Qué boleta esta gente”, “Y la Aída pasó de lo interesante a lo más bajo", "¿En dónde queda el respeto por los demás?, “Hablar algo tan íntimo y lo dicen así como si fuera algo tan simple" y "Que el tipo se la pase hablando de sus intimidades es una bandera roja".

Ante lo ocurrido, Aída Victoria Merlano les indicó a sus seguidores que, aunque el tema la afectó bastante en un inicio, decidió dejarlo de lado y aclarar que realmente lo manifestado por el streamer no fueron sus verdaderas palabras.

Asimismo, les dijo: "Me tienen mamada, mañana se van a levantar y no me van a ver en este Instagram”.

Publicidad



De igual forma, Aída Victoria Merlano se refirió a las personas que la criticaron en las redes sociales.

“Tú no me veas, deja de darme importancia. Me desahogué y ya dejen de quemarme por el mismo tema", indicó.

Publicidad

Por último, agregó que dialogó lo ocurrido con su expareja y se mostró inconforme por lo sucedido.

“Le dije de todo, le peleé todo lo que tú quieras, le formé un problema porque yo no había visto eso. No te imaginas estar bien con una persona y luego todos estos problemas”, concluyó.