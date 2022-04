Aída Victoria Merlano arremete contra Marbelle por comentarios hacia Francia Márquez

Continúa la polémica tras el comentario que lanzó Marbelle contra Francia Márquez, candidata vicepresidencial, calificado como racistas y que le costó dos demandas . En esta ocasión, Aída Victoria Merlano decidió responder a un reciente trino de la cantante.

En las últimas horas, Marbelle escribió en su cuenta de Twitter: "Y le devuelvo el abrazo ancestral (a Francia Márquez) para que se lo guarde. Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido. A mí no me venga con el discurso barato con el que quiere engañar a la gente".

Aída Victoria criticó el comentario de la artista y defendió a Márquez.

"Obviamente no te representa. ¿Cómo te ibas a sentir representada por una mujer que habla de amor e igualdad? Siendo que tus discursos parten en su mayoría del odio", respondió la creadora de contenido.

Y es que anteriormente Marbelle había llamado "King kong" a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, lo que provocó las demandas que ahora debe enfrentar.