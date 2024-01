Aída Victoria Merlano confirmó que está de nuevo con Westcol: "Siempre me ha encantado como hombre"

Desde hace varios días en redes sociales crecieron los rumores sobre la reconciliación entre Aída Victoria Merlano y Westcol, los creadores de contenido colombianos que en 2022 tuvieron una relación amorosa de unos meses y que terminó en polémica.



A través de sus redes sociales, la barranquillera Aída Victoria Merlano confirmó que le dio una nueva oportunidad a Westcol en su corazón. La influenciadora reveló detalles de todo el proceso que los llevó a darse una nueva oportunidad.

"Con West duramos como desde octubre hasta mediados de diciembre y el siempre como persona me ha encantado, nuestras personalidades son compatibles y es la relación en la que yo más siento que puedo fluir. (...) Siempre me ha encantado como hombre", empezó diciendo la famosa.

Agregó que, a pesar de esas cosas buenas, en medio de la relación se encontró con que Westcol no era un hombre entregado o detallista y ella quería un poco más de atención de su parte. "Por eso las cosas no funcionaron", aseguró.

Luego recordó que tuvieron una fuerte pelea en redes sociales. "Nosotros terminamos bien, pero luego él se pone a decir imprudencias y yo salí y le respondí, nos agarramos y había tensión entre nosotros, hasta que un día de repente me habló".

En medio de esa conversación, Aída Victoria Merlano y Westcol se dieron el espacio para hablar de lo que no había funcionado en su relación pasada. "Él me dijo 'creo que fuiste tu mejor versión conmigo y yo no valoré eso'", recordó la influenciadora.

Aída Victoria relató que tras esa conversación volvieron a ser amigos y ella empezó a notar que Westcol empezó a ser muy detallista con ella, cosa que ella antes le reclamaba. "Me invitó a pasar velitas, ahora en mi mudanza puso a su gente a que me ayudara y un montón de cosas que me han hecho sentir muy especial".



La barranquillera señaló que con estas acciones de su expareja "volví a sentir bonito y pensé '¿por qué no darnos otra vez la oportunidad?'". Mientras ella lo analizaba, Westcol tuvo el detalle más especial con ella, el que la convenció de regresar con él y fue que "viajó desde Argentina a Barranquilla para pasar Navidad conmigo y mi familia".

Tras confirmar su reconciliación con Westcol, Aída Victoria Merlano advirtió a sus seguidores que "si este no funciona, en mi vida vuelvo a creer en los hombres".