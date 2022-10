Aída Victoria Merlano contó cómo la robaron en concierto de Daddy Yankee: "Qué miedo"

A través de sus redes sociales, Aída Victoria Merlano le contó a sus seguidores que fue víctima de robo en las afueras del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, cuando ingresaba al concierto de Daddy Yankee.



Según lo dicho por la creadora de contenido, "se acumuló demasiada gente" y se le acercaron unos supuestos fans para pedirle una foto. Momentos después, estas personas le raparon la cadena que llevaba en el cuello y casi le roban el celular.

"Me pidieron una foto y chao cadena. Si alguien la ve por ahí, me avisa", escribió Aída Victoria en su cuenta de Twitter agregando "todavía me tiemblan las piernas".

Publicidad

En su cuenta de Instagram subrayó "qué miedo tan hijuemadre".