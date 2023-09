Aída Victoria Merlano dijo que le llevaba ropa escondida a la cárcel a su mamá: "Es hasta inocente"

La influenciadora Aída Victoria Merlano reveló detalles de cómo ha sido su relación con su madre Aída Merlano , condenada por compra de votos, y cómo son algunas de las visitas que le ha hecho estando privada de la libertad.



El 10 de marzo de 2023, la excongresista Aída Merlano regresó y fue capturada en Colombia para seguir cumpliendo con su condena por compra de votos, luego de que en 2019 escapara de las autoridades colombianas y fuera capturada por las venezolanas en 2020, permaneciendo prófuga de la justicia nacional en Venezuela.

Recientemente, su hija Aída Victoria Merlano concedió una entrevista a la española Eva Rey y se refirió a las dificultades que causó en la relación con su madre sus problemas con la justicia. La entrevistadora le cuestionó cómo era ir a ver a su madre cuando estaba recluida en El Buen Pastor.

La joven barranquillera señaló que para ver a su madre pasaba por muchos filtros de seguridad.

"Te requisan, te sientan en una silla para ver que no tengas nada metido en la cavidad vaginal, no me tocó desnudarme, pero sí te tocan", dijo.

Publicidad

En ese momento, agregó que también revisaban que no tuviera más ropa puesta.

¿El motivo? A veces camuflaba ropa para su mamá, cosa que señaló que pasa con otras reclusas. "En la cárcel solo puedes meter tres mudas de ropa al año, entonces uno (el visitante), se pone una ropa más chévere debajo y se las deja a ellas... Es hasta inocente, ¿qué es dejarles ropa? Pero a veces sí te ganas problemas".



Recordó que, en una ocasión, le tocó pedirle a una guarda de seguridad que no la delatara por dejarle un pantalón a la excongresista. "Una vez tenía un pantalón bota campana hermoso y mi mamá me dijo 'hija, ese pantalón me encanta, déjamelo'. Yo se lo dejé y me coloqué uno que a ella no le gustaba tanto. En la salida la guarda me dice 'usted no venía con ese pantalón' y yo, 'ay, yo no vine con este pantalón pero es que una persona presa, pobrecita, la única ilusión que tiene es ponerse un pantalón bonito, por favor no me delate'".

"La última visita fue muy bonita, porque estábamos de pelea, yo estaba muy resentida con ella y tenía un montón de reproches. Cuando la visito nos enteramos de que están intentando atentar contra su vida, ahí dejas a un lado el ego y piensas 'Dios mío, que le pase algo y yo de pelea con ella'... Ese día me contó algo muy íntimo suyo, me dijo 'ya estás grande para entenderlo'", recordó la joven de 22 años.

Publicidad

Aída Victoria Merlano señaló que ese día se dio cuenta que su madre era tan humana como ella y que no debía esperar un comportamiento intachable solo porque fuera mamá. "Mi mamá intenta hacer las cosas bien y la caga como yo, no es perfecta, no es la madre ideal. Yo también seré madre y no seré perfecta".