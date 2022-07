Aída Victoria Merlano habló de su relación con Naldy: "No estamos en el mejor momento"

Fue el pasado mes de mayo que Aída Victoria Merlano confirmó, mediante un emotivo video, su relación con el cantante Naldy. El artista le pidió a la joven que fuera su novia con un gigantesco letrero en plena vía pública.



Sin embargo, debido a que recientemente Aída Victoria no ha publicado momentos junto a su pareja en redes sociales, hay quienes especularon que los famosos se encuentran disgustados. "Extrañamos verte con Naldy, ¿están enojados?", le preguntó una seguidora.

Aída Victoria respondió que "no estamos en el mejor momento de la relación" y que están resolviendo algunas situaciones. "Las relaciones no son perfectas", escribió.



"Yo hipócrita no soy. Yo veo una gente que se está matando en la casa y viene acá a mostrar la felicidad. Yo no. Si yo a ti te muestro el amor bonito, la química, la cosa, es porque eso está pasando, y si no te lo muestro es porque no está pasando. Entonces, ahora mismo no estamos en el mejor momento de la relación, estamos resolviendo cosas", concluyó Aída Victoria.