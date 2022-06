Aída Victoria Merlano habría intentado volarse de restaurante sin pagar la cuenta

Aída Victoria Merlano publicó en sus historias de Instagram cómo habría intentado irse de un restaurante sin pagar la cuenta. Acompañada de una amiga, iba en su camioneta buscando una ruta para alejarse del sitio.

“Si ese man no viene a cobrar, vámonos. Si no nos quiere cobrar, no pagamos”, decía la influenciadora antes de encender el carro.

Momentos después iba avanzando en el carro por la playa e insistía en decir: “No vamos a pagar nada”. Pero entonces uno de los empleados del restaurante empezó a seguir a Aída Victoria Merlano y a su amiga.

“Ya nos descubrieron”, comentó la joven mientras detenía la marcha del vehículo.

El trabajador del restaurante le preguntó a Aída Victoria Merlano: "¿se iban a ir sin pagarme?”. La influenciadora respondió: “¿A ustedes? No, yo le iba a pagar”.

Sobre el porqué había salido del sitio en su camioneta aseguró que “no iba saliendo, le estábamos dando una vueltica”.

Aída Victoria Merlano no publicó el final de la historia, pero dicen que seguramente pagó por lo que comió.