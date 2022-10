Aída Victoria Merlano hizo confesión sobre Yeferson Cossio: "Yo sí me enamoré"

Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio causaron revuelo en las redes sociales después de que aparecieron muy cariñosos en un video. Las críticas no faltaron y los rumores de una supuesta infidelidad por parte del empresario a Jenn Muriel cobraron fuerza.



Sin embargo, la hija de la prófuga excongresista dijo en una entrevista en YouTube que la breve relación que tuvo con Cossio no se trató de una infidelidad, pues ambos estaban solteros. "Sí hubo una 'cagada', él nunca hizo pública su ruptura cuando pasó y entonces pensaron que era un cacho, pero en verdad no lo fue", afirmó.

La joven aseguró que la grabación en redes sociales que provocó estos rumores fue difundida por un amigo del influencer que las compartió por error.

Publicidad

Además, Aída Victoria mencionó que "yo termino mi relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación, entonces para nosotros fue como 'probemos a ver'. Yo sí me enamoré de Yeferson (...) Las cosas más bonitas que me ha dicho un hombre en la vida me las dijo él".



Finalmente, la empresaria aseguró que aún tiene contacto con su mamá, por lo que el entrevistador procedió a llamar por teléfono a Aída Merlano. Esta aseguró que la situación de su hija con la justicia es una presión del Gobierno para que ella se entregue.

"Es el Estado en un afán desesperado en poder limpiarse las culpas de todas las malas actuaciones que han tenido. Es que ellos no soportan que una persona que venga de estrato bajo pueda llegar a ocupar puestos por encima de ellos", afirmó Merlano.