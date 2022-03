Aída Victoria Merlano llegó a escondidas al Carnaval de Barranquilla: "No me me iban a dejar salir"

El Carnaval de Barranquilla dio inicio el pasado sábado, 26 de marzo de 2022, con la Batalla de Flores, y Aída Victoria Merlano era una de los personajes famosos que participaría. Sin embargo, la joven comentó que le habían prohibido salir en su carroza por "rosca".

“Me hicieron una rosca tremenda para no dejarme montar en mi carroza, entonces yo dije 'así sea a pie me bailo'”, dijo la influenciadora y también empresaria con un micrófono en la mano, quien no se quedó con las ganas y llegó al evento a escondidas.

Aída Victoria estuvo oculta en un disfraz de monocuco durante dos horas. Cuando finalmente pudo ingresar a la Batalla de Flores, se dio a conocer ante todos los asistentes. “No me iban a dejar salir, y ¿adivina quién está aquí?”, aseguró.

Después de terminada la celebración, Aída Victoria Merlano decidió contar en detalle todo lo sucedido en su cuenta de Instagram.

“Demos el beneficio de la duda, tal vez el problema fue de organización, pero es que si les contara todo lo que hablaron cuando vieron mi nombre en esa lista, por eso digo que aquí la rosca comanda todo. Entonces, puse mi plataforma en el tráiler de una comparsa y así fue que pude salir", afirmó.

Y Aída Victoria Merlano concluyó: “Esa gente se burló y decían que yo estaba loca si creía que me iban a dejar salir. No iba a llorar, me puse mi traje, me maquillé y para allá me fui, obviamente a escondidas”.