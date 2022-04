Aída Victoria Merlano llegó tarde a su fiesta: la agarró el cumpleaños en carretera

"Me agarró el cumpleaños en carretera", fue la expresión de Aída Victoria Merlano luego de mostrar a sus seguidores que llegó tarde a su fiesta este jueves. Famosas como Lina Tejeiro , Yina Calderón y Karen Sevillano fueron invitadas a esta celebración.

"No es porque sea mi fiesta, pero vamos a tirar la casa por la ventana. Eso va a estar bueno, en su punto. El que no esté dispuesto a volverse mier$@ que allá no se aparezca", dijo Aída Victoria días atrás.

Publicidad

Sin embargo, la empresaria dio a conocer que tuvo algunos inconvenientes con su vestido, lo que provocó su impuntualidad en la fiesta, pero esto no fue impedimento para celebrar junto a sus amigos y seres queridos.

Tomada de Instagram @aidavictoriam

De acuerdo con algunas imágenes compartidas por Karen Sevillano y Lina Tejeiro, la fiesta de Aída Victoria se llevó a cabo en un elegante e iluminado salón y la empresaria lució un corto y brillante vestido, además de una peluca de color borgoña.

Publicidad

También se conoció que Yenny Saldarriaga, excontadora de Epa Colombia, asistió a la celebración.