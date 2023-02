¿Aída Victoria Merlano protagonizó video íntimo? La influenciadora respondió a las críticas

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano fue señalada recientemente luego de que se filtrara un video íntimo y algunos internautas aseguraran que ella era la protagonista.

Según compartió la barranquillera, una persona inescrupulosa utilizó dicho metraje para afectarla, pues sacó capturas de pantalla y agregó descripciones con las que se pretendían vincularla.

Tras esto, miles de críticas llegaron a las redes sociales de la influenciadora, motivo por el cual respondió.

“Yo no me acuerdo de la última vez que estuve tan enojada, siempre me tomo todo con gracia, pero esto no me hace gracia. Necesito sacar esto”, dijo en primera instancia.

Publicidad

Además, agregó que pese a los señalamientos no pensaba pronunciarse, sin embargo, su familia se mostró consternada por lo ocurrido.

“Mi familia estaba superalterada, todo el mundo estaba en shock. Hubo mucha gente que pensó que era yo”, precisó.

Aída Victoria Merlano compartió que miles de personas la atacaron por el supuesto video íntimo, aún sin saber su veracidad. De igual forma, hizo un llamado de atención a los internautas, pues, así fuera ella la de las imágenes, las personas deberían juzgar a quien comparte este tipo de contenido sin autorización.

Publicidad

“Si alguien filtra este contenido el problema está en la persona que lo filtró, ¿por qué utilizan ese tipo de cosas para desacreditar a una mujer?”, resaltó.

Un detalle que llamó la atención en el mensaje de la barranquillera fue que compartió cómo el video llegó a manos de su papá, siendo su madre, la excongresista Aída Merlano, quien lo compartió.

“Es la situación más vergonzosa de mi vida, el que mi papá creyera que tiene un video íntimo de su hija. Se lo mandó mi mamá porque creyó que era yo. Mi pobre papá teniendo que ver eso para saber si soy yo”, expresó.

Para concluir, Aída Victoria Merlano hizo un llamado a los internautas, en el que recalcó la importancia de los comentarios que se comparten en redes sociales: “Deberíamos empezar a replantearnos si nosotros hacemos las cosas bien, porque venir a echársela encima a una mujer por como vive su sexualidad, deberíamos es caerle encima a quien abusa de la confianza”.

Publicidad

Otras noticias de entretenimiento

Clara Chía también habría engañado a su expareja con Piqué

Desde que se supo que la relación entre Gerard Piqué y Shakira llegó a su fin por causa de una infidelidad, el nombre de Clara Chía no ha dejado de sonar en las redes sociales. Y es que, según Jordi Martin, periodista español, la joven de 23 años también engañó a su expareja con el exfutbolista.

Publicidad

"Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron quedó flechado por la chica (...) Acto seguido, no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que lo despide de Kosmos y la contrata. Esta relación no solo comenzó engañando a Shakira, sino también al pobre novio de Clara", sostuvo el paparazi.

Hasta el momento, la pareja no ha hablado sobre el tema, aunque ya se han mostrado en público varias veces.