Aída Victoria Merlano reveló la razón por la que está con Westcol: hasta su abuela la cuestionó

Por medio de las historias de sus redes sociales, la influenciadora Aída Victoria Merlano reveló la razón por la que está de nuevo con el creador de contenido Westcol.



En medio de una graciosa crítica que recibió por parte de su abuela por su enorme casa, Aída respondió que su vivienda era grande porque le gustan las excentricidades.

“¿Cuál es su problema con mi casa?”, dijo Merlano. “No sé, es muy grande. Eso parece una casa finca”, le respondió su abuela.

La mujer, en un momento jocoso, le cuestionó a su nieta que si le gustaban las cosas grandes por qué estaba con Westcol.

La influenciadora respondió que estaba con el creador de contenido “porque tiene mucho dinero”. Las risas no faltaron y los comentarios de los usuarios tampoco.

“Pasada de honesta”, “La abuela es lo máximo y muy directa”, “Me encantó la respuesta”, hacen parte de las reacciones.

En redes sociales crecieron los rumores sobre la reconciliación entre Aída Victoria Merlano y Westcol, los creadores de contenido que tuvieron una relación amorosa de unos meses y que terminó en polémica.

La barranquillera confirmó que le dio una nueva oportunidad a Westcol en su corazón. La influenciadora reveló detalles de lo que los llevó a reconciliarse.

"Con West duramos como desde octubre hasta mediados de diciembre y el siempre como persona me ha encantado, nuestras personalidades son compatibles y es la relación en la que yo más siento que puedo fluir. (...) Siempre me ha encantado como hombre", manifestó Aída Victoria Merlano.

Además, dijo que a pesar de las cosas buenas que tiene el influenciador, en medio de la relación se encontró con que no era un hombre entregado o detallista. Ella quería un poco más de atención de su parte. "Por eso las cosas no funcionaron", puntualizó.

Finalmente, ambos arreglaron sus diferencias y Westcol le hizo una inesperada invitación a Aida. "Me invitó a pasar velitas, ahora en mi mudanza puso a su gente a que me ayudara y un montón de cosas que me han hecho sentir muy especial", dijo la creadora de contenido.