Aída Victoria Merlano reveló por qué se alejó de redes sociales: “Me han pasado muchas cosas”

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano compartió recientemente por qué decidió tomarse un descanso de redes sociales después de anunciar que no estaría presente en la web desde inicios del mes de octubre.



En un video compartido en su cuenta de Instagram, la barranquillera reveló que “fueron unos meses durísimos”, tras enfrentarse a la pérdida de un ser querido y tener que pagar una multa.

"Este es un video poscrisis, me han pasado muchas cosas. Lo primero que me pasó fue que me sancionaron por cientos de millones de pesos y nadie se imagina cuánto yo lloré esa plata , yo me encerraba por horas a llorar, y, sobre todo, sentía una soledad tremenda", precisó.

Merlano señaló que, en medio de la preocupación por el dinero, también tuvo que despedir a un ser querido. "Yo crecí en una casa con cinco adultos mayores, dos de ellos ya se han ido y esa pérdida me enfrenta a que algún día llegaré a esa casa y no estará ninguno", aseguró.

Agregó que a ese dolor se le sumó que al saludar a una de esas personas que la cuidó de pequeña no la reconociera. "Mami Miriam tiene alzhéimer y ya está en un punto en el que no reconoce y perdió el habla", reveló la barranquillera.

Finalmente, Aída Victoria Merlano señaló que al pasar por esa situación se dio cuenta de que "la plata vale cul*, la plata se recupera, ¿dime tú dónde compro vida para que mis viejos me duren más?".

En medio de su regreso a redes sociales, la influenciadora fue tendencia al compartir unas candentes fotografías donde recrea una foto policial vistiendo pocas prendas.

Un video de diferentes personas preguntando por su paradero apareció en sus cuentas de redes sociales, una señal de que pronto regresaría a este escenario.

Ante el anuncio, muchos pensaron que la mujer estaba pasando por un despecho o que incluso confesaría que estaba embarazada, teorías que solo acrecentaron la emoción del público por volverla a ver.