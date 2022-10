Aída Victoria Merlano se defiende de quienes la tildan de "interesada" y "mantenida"

Después de que Westcol, influencer y novio de Aída Victoria Merlano , reveló los millones que gana diariamente, se dispararon la críticas en contra de la hija de la prófuga excongresista Aída Merlano. Muchos internautas la han tildado de "interesada" y "mantenida".



Y es que en el video en que Westcol le dijo a Aída Victoria que se había ganado $30 mil dólares (más de $146 millones de pesos colombianos), la joven bromeó y le dijo: "Hoy te ves hermoso".

No obstante, la creadora de contenido se pronunció para defenderse de los comentarios que le lanzaron. Aída Victoria aseguró que "a los hombres lo que menos les disfruto es el bolsillo". Además, mostró en sus historias de Instagram el último pago que le hizo a la DIAN.



"Mi último pago de IVA fue de $105 millones, o sea que mal no me va. A mí no me gusta que la gente me vea por cuánto gano, sino por cómo soy como persona, por eso no hablo de plata. Si me meto con alguien es porque me gusta", escribió la empresaria.

Agregó: "Jamás una expareja mía va a poder salir a decir que me pagó nada. Si yo termino una relación y me quedo con el carro y la casa es porque pagué el carro y la casa. Por eso no me quedo donde no quiero estar y me meto con el que se me da la gana".