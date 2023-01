Aída Victoria Merlano se dejó ver con su novio, 18 años mayor que ella

“Estoy convencida de que mi vida es contigo y que no imagino un lugar mejor que nuestro cuarto desordenado”, dijo al publicar una foto con su pareja.

La hija de la excongresista fugada Aída Merlano se dejó ver en una romántica foto con su novio Lumar Alonso Parra, que tiene 38 años.

Aída Victoria aseguró en su publicación que ha “llegado más de una vez a la apresurada conclusión de que la brecha de la edad es algo con lo que no podemos pelear y terminamos”.

“Yo no sé cuál es el sentido de la vida y no entiendo gran cosa; pero entre lo poco que entiendo está que me haces feliz, que llevo 4 días viéndote y poniéndome a llorar de la emoción que me genera tu carita cuando me dices mámor y que estoy convencida de que mi vida es contigo y que no imagino un lugar mejor que nuestro cuarto desordenado”, agregó.



Aída Victoria ha levantado polémica con sus publicaciones en Instagram, donde habla sin tabúes de sexualidad.

