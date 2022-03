Aída Victoria Merlano se quiebra tras recibir críticas por salir con Yeferson Cossio

Aída Victoria Merlano no se aguantó más las críticas de los últimos días por unas fotos y videos en las que se ve con el influencer Yeferson Cossio, quien dio a conocer esta semana que había terminado su noviazgo con Jennifer Muriel.

Evidentemente molesta por los comentarios, la barranquillera grabó un video donde habla de los ataques que ha recibido en redes por su salida con el paisa.

“Me han dado hasta con el balde del trapero y yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mis errores, pero lapídenme por lo que es. Yo no soy la nueva mujer de Cossio, ni su nueva novia como para que salgan a hablar que fue que el cambió una por la otra. La gente no es reemplazable como para que digan esas cosas”, manifestó.

Merlano hizo énfasis en que tanto como él y ella están solteros, “y una persona soltera está en la libertad de salir con quien le plazca”.

“La de la foto fui yo, pero es que pudo ser cualquiera. Si era el tiempo prudente, si debía esperar más tiempo, eso es problema de él”, agregó.

“Me sorprende el moralismo de las personas, porque hay muchas mujeres que salen a tacharme de cuanta vaina, pero se le insinúan al mensaje directo”, aseguró.

Aída Victoria Merlano fue enfática en decir que “siente que no ha hecho nada malo”.

“Yo no era amiga de Jennifer, yo no tenía ningún pacto de lealtad con ella que me prohibiera salir con su exnovio”, indicó.

Al final de su video, visiblemente afectada, habló de lo que más le ha molestado en esta situación.

“Yo sé quién soy, más allá de lo que la gente pueda decir, pero en el fondo realmente lo que me duele es la gente que en algún momento ha conectado conmigo o que se ha unido a esta comunidad se haya sentido defraudada de alguna manera por mí, eso sí me afecta”, subrayó.