Aída Victoria Merlano sorprendió a Westcol con carta romántica y un regalo por su logro en redes

Aída Victoria Merlano ha dado mucho de que hablar por estos días, pues sorprendió gratamente a su novio, Westcol, con un regalo y una romántica carta. La joven celebró que el paisa llegó a un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

“En la vida de West han estado pasando cosas muy bonitas que yo no quiero que pasen desapercibidas, entonces quise hacerle un regalo que me tiene muy emocionada”, dijo Aída en un video que publicó.

En su carta, la joven le expresa sus sentimientos al streamer, dejando ver una faceta poco conocida de ella.

“Sin darme cuenta, me diste la fuerza que necesitaba para quitarme tantos pesos de encima… Me inspiras y me enseñas. Gracias por compartir tu magia conmigo todos los días”, le escribió.

El regalo fue un cuadro con una ilustración de Westcol que hace alusión a su logro en Instagram tras llegar a un millón de seguidores.

Por su parte, el joven le agradeció y expresó: “Te quiero hacer la mujer más feliz del mundo. Te lo mereces”.

A pesar de las críticas y comentarios hacia su relación, la pareja parece estar atravesando su mejor momento.