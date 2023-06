Aída Victoria Merlano y su ácido comentario tras reencontrarse con Yeferson Cossio: "Su peor error"

Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio protagonizaron un incómodo reencuentro. Los dos creadores de contenido se vieron cara a cara "por casualidad", esto gracias a algunos amigos en común. Aunque hubo risas, fue notable la tensión entre ambas personalidades.



El reencuentro los tomó por sorpresa y así lo dejaron ver en redes sociales. Según el video, el influencer paisa estaba junto a su novia, Carolina Gómez, y Danibet, otro creador de contenido. En ese momento sonó el timbre y, al abrir la puerta, apareció Aída Victoria luciendo un atuendo blanco.

Al parecer, se trataba de una broma de Danibet. “¿Qué es esto?”, preguntó Aída Victoria, mientras veía a Cossio y a Carolina sonriendo nerviosamente. La empresaria barranquillera se acercó a la novia del joven y la abrazó, dejando claro que no existe ninguna enemistad entre ellas.



"Me tiemblan las piernas más que a ti", dijo Aída Victoria a Carolina y agregó, señalando a Yeferson: "Mucho gusto, el peor error de su vida". Más tarde, mientras las dos mujeres hablaban, Cossio expresó: "¿Ustedes saben que son hermanitas de leche?". Aída respondió: "Sí, precisamente estamos hablando de eso".

La escena provocó un sinnúmero de reacciones en redes sociales. "Se nota la incomodidad de la nueva novia, aunque ellos digan que no", "Él es el Anuel colombiano", "Gracias a Dios que Jenn ya no está en esa relación tan dañina" y "Eso era lo que Jenn no quería permitir, él solo quería una sumisa", fueron algunos comentarios.

Novia de Yeferson Cossio era fan de Jenn Muriel

En otras noticias relacionadas con Yeferson Cossio, el paisa hizo una revelación con la que asombró a sus miles de seguidores. El creador de contenido contó que su actual novia era fanática de Jenn Muriel, su expareja.

"Caro era reseguidora de Jennifer. Estábamos grabando el método Cossio y ella (Carolina) viene y dice: ‘ay vuelvan, ustedes hacen linda pareja’. Entonces, imagínese cómo salieron las cosas", comentó Yeferson Cossio.

El paisa agregó que Carolina fue muy insistente con el tema de una reconciliación entre él y Jenn Muriel y le decía que quería conocerla en persona. Sin embargo, con el paso de los meses, luego de conversar mucho con él, Yeferson Cossio terminó enamorándose de la joven.

No obstante, el relato del empresario no cayó muy bien a internautas, pues afirman que hubo un triángulo amoroso entre él, Jenn Muriel y Carolina Gómez.