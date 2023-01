Al hombre de ‘a mí me gusta la parranda’ se le acabó el matrimonio

“Hoy quiero darte las gracias por tantos años, gracias por mis hijas y mi hogar, con errores y virtudes y miles de defectos te cumplí, y le doy gracias a Dios por todos los momentos”, escribió Jiménez.

Pero la publicación realizada la noche del domingo tiene más. Yeison reconoció que siente dolor y deseó lo mejor a Sonia Restrepo.

“Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil, que me duele, y que no hay nadie más, simplemente es lo mejor para los dos”, dice el mensaje.

Yeison Jiménez es otro de los famosos que ha sufrido el rompimiento de sus relaciones amorosas. El caldense lo dio a conocer con un mensaje en sus redes sociales.

Pero él no es el único que ha sufrido un revés en su corazón, Sebastián Yatra y Tini Stoessel también rompieron su relación.

Aunque hay otros que han tenido una mejor suerte. Camilo, por ejemplo, se tatuó en el costado Evaluna, en honor a su esposa.