“Al no tener camerino, me tocó en el baño”: Greeicy Rendón sorprendió a millones con ‘supervideo’

La artista vallecaucana protagonizó una escena que no podía pasar desapercibida.

Greeicy Rendón compartió, con sus más de 11,4 millones de seguidores que ya acumula en Instagram, una grabación en la que aparece bailando al ritmo de la cantante española Rosalía, quien cantaba a capela antes de su presentación en los Grammy Latino 2019.

“Al no tener camerino, me tocó en el baño, pero, por suerte, estaba el camerino de Rosalía al lado de MI BAÑO. Disfruté mucho escucharla calentar antes de su show”, escribió la artista caleña en la publicación.

Greeicy aseguró que se trata de un TBT (Thowback Thursday) “MUY FAN”, del cual no tiene foto, pero sí un “supervideo” que ama. Además, le agradeció al productor y DJ Blader “por rescatar este audio”.



Esta divertida situación se presentó durante la ceremonia de los Premios Grammy Latino 2019, que tuvo lugar el 14 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, y donde Rosalía ganó en la categoría Mejor Canción Urbana, gracias a su tema “Con altura”, en el que además hizo dúo con J Balvin.

En esta versión de los premios que reconocen lo mejor de la música en español, Greeicy Rendón estuvo nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Incluso, fue su primera nominación en una edición del certamen.

Greeicy publicó el video el pasado jueves 16 de enero y, pasado el mediodía de este domingo 19, ya había superado las 4.240.000 de reproducciones.

