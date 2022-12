Alan Arkin

Arkin es un veterano que ya se llevó el premio Oscar como Mejor Actor de Reparto en 2006, por su inolvidable interpretación del abuelo en "Little Miss Sunshine". También fue nominado como Mejor Actor en 1968 por "The heart is a little hunter" y en "The Russians are coming, the russians are coming", en 1966.

En "Argo" interpreta a Lester Siegel, un productor de cine que debe inventarse una película para rescatar a unos estadounidenses de Teherán, durante la crisis de rehenes.

Su interpretación es fantástica, sino que lo diga su frase "si va a ser una película falsa, quiero que sea un éxito de taquilla falso", y en una categoría en la que todos los nominados podrían llevarse la estatuilla, bien podría ser el nombre en el sobre. Tiene a su favor el efecto bola de nieve de "Argo" y el hecho de que la película puede arrasar.

Cuenta en su contra que su papel es pequeño dentro de la trama y esto podría quitarle puntos frente a otros actores que tienen más peso dentro de sus cintas, como Christoph Waltz y Tommy Lee Jones .