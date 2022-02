Albita Balvin: la inspiración de J Balvin y una mujer dedicada a la labor social

Albita Balvin ha sido la más grande inspiración para J Balvin, quien en su honor se quedó con ese apellido en su nombre artístico, aunque ella lo llame diferente.

“Le digo Mickey Mouse, porque es un muñeco adorable que todo el mundo quiere. Ese cariño por Mickey Mouse ha perdurado por muchos años. Por eso, lo llamo Mickey Mouse”, manifestó Alba Mery Balvin en una entrevista con Show Caracol.

Una mujer de grandes valores que además de ser el motor de su familia, es una de las madrinas de atención a la mujer y a la niñez de las Naciones Unidas, con quienes desde hace dos años ha viajado por todo Colombia en misiones especiales.

“Yo creo que la mayor fortaleza que yo tengo en este momento la he adquirido de las comunidades, de mujeres que les ha tocado bien duro en la vida, que no se están quejando, que no están llorando, sino que están luchando”, señaló Albita Balvin.

Una paisa generosa e inspiradora, que con tesón e inteligencia, siempre está al servicio de los demás.

“Siempre hemos dicho es que los buenos somos más. Bueno, pues, vamos a darle respaldo a esas palabras. No nos quedemos diciendo '¡qué pesar, pobrecito, como está de enfermo! Tantas depresiones que le han dado, ¿no?”, dijo.

El estado de salud de Albita Balvin, quien cumplirá años el próximo viernes, es estable.