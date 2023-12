Alci Acosta le dice adiós a los escenarios tras 60 años de carrera: "Llegó la hora de despedirme"

El maestro Alci Acosta tomó, según él, la decisión más trascendental de su vida. Tras seis décadas de una exitosa carrera, dejará los escenarios.



“Llegó la hora de despedirme. Quiero hacerlo bien, con honor. Me llevo bonitos recuerdos de estos 60 años de estar tocando el piano y cantando”, manifestó el artista.

El músico no olvida que sus boleros marcaron la historia de amor en su público colombiano. “Yo terminé mi show, una pareja me llamó a la mesa por intermedio de un mesero. La emoción fue grande y muy bonita. La señora me regaló un ramo de flores y yo le pregunté: ‘¿Por qué tanto cariño?'. Ellos me dijeron que gracias a estar escuchando mis canciones se hicieron novios y se casaron”, recordó el intérprete de canciones como No renunciaré, La cárcel de Sing Sing y La copa rota.

Alci Acosta ha grabado 67 producciones con temas que, sin duda, hacen parte del tesoro musical de Colombia. Para él hay uno que otro tema inolvidable. “Por lo menor, gracias a mi primera canción que se llama Odio gitano, me di a conocer como pianista y cantante, y se me dio la oportunidad de grabar”, declaró.



Su gira de despedida arranca este viernes, 22 de diciembre de 2023, en la plaza de Soledad, Atlántico, ante muchas de las personas que lo vieron crecer. Un espectáculo musical de 15 canciones interpretadas por el piano y la voz inolvidable del maestro Alci Acosta.