Alci Acosta y sus clásicos: las canciones más conocidas del bolerista colombiano

Con un piano de cartón y mucha dedicación empezó la carrera musical del cantante de bolero, Alci Acosta. Intentando aprender cómo distinguir los sonidos de las teclas negras y las blancas y afinando su oído, el cantante de bolero fue haciéndose paso en la escena musical desde que era un adolescente y decidió empezar a estudiar música.

“Mi profesora, Elia Donado, me dijo que me fuera a la casa musical, donde venden de todo. Y me dijo que me consiguiera un teclado de cartón. Claro, lógicamente, que no suena, porque era un teclado de cartón, pero ahí practicaba yo. Fue un comienzo duro porque no tenía cómo comprar un piano, pero ahí practicaba yo”, recordó Alci en una entrevista con Se Dice de Mí, de Caracol Televisión.

Alci Acosta nació el 5 de noviembre de 1938 en Soledad, Atlántico, y desde muy pequeño demostró amor por la música. La situación económica de su familia no era la mejor, por eso no podría comprar un piano de verdad.

Pasaron un par de años hasta que su papá, Luciano Acosta, le pudo comprar un piano. Le costó 500 pesos y le faltaba la mayoría de teclas, pero con eso pudo dar sus primeros pasos. Se preparó y empezó a buscar contratos como pianista independiente y hacer parte de varias agrupaciones locales muy importantes, como la orquesta de Pacho Galán y la Sonora Cordobesa de Francisco Zumaquín.

Publicidad

En 1965, cuando tenía 27 años, decidió dar un gran paso en su carrera. Se convirtió en solista de boleros y empezó a buscar oportunidades en la industria.

Fue así como los empresarios de Zeida, un sello de Codiscos, conocieron a Acosta y le ofrecieron grabar su primer álbum. La producción musical se llama Son Recuerdos e incluye 12 canciones que rápidamente lanzarían al bolerista soledeño a la fama.

La música de Alci Acosta se caracteriza por su emotividad y profundidad. Las canciones que interpretan a menudo exploran temas de amor, desamor y nostalgia, lo que ha resonado con audiencias de todas las edades a lo largo de los años.

Publicidad

El carisma y talento de Alci Acosta lo han llevado a recibir reconocimientos importantes durante sus 60 años de carrera. Ahora, a sus 84 años, el bolerista ya está anunciando su retiro de los escenarios. Este 2023 ha estado recorriendo Estados Unidos, Ecuador y Colombia en su gira de despedida.



“Desde hace seis años planteé la idea de retirarme de los escenarios y desde ese entonces he venido diciendo en los shows que todo comienzo tiene un final, y aunque el público no quiera ya llegó la hora de decirles hasta siempre. Con lo que he hecho durante estos 57 años me siento muy contento de haber conocido gran cantidad de personas, muchos países y por ganarme el cariño y el respeto de las personas. No le puedo pedir más a mi carrera y me voy feliz, orgulloso de todo lo que he logrado”, confirmó en una entrevista con el diario barranquillero El Heraldo.

Después de 60 años de carrera, Alci Acosta ha dejado grandes éxitos. A continuación listamos algunos de sus clásicos.

La copa rota

Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión

Publicidad

No renunciaré

No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía

Traicionera

Párteme el corazón en mil pedazos, engáñame en la forma en que tú quieras pero no te me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera

Si Hoy Fuera Ayer

Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro “Amor no te vayas"

Publicidad

Mi querido cascarrabias