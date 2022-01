Alec Baldwin vuelve a hablar de la muerte de Halyna Hutchins: “Nadie quiere la verdad más que yo”

El actor y productor Alec Baldwin inició el 2022 con una reflexión sobre el drama que aún vive por la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película ‘Rust’. A través de un video, el actor comentó que se ha rodeado de personas espirituales y filosóficas que lo han ayudado con su salud mental.

“Quiero esforzarme para tratar de que la negatividad no me afecte. Mi objetivo es la paz y profundizar en mis relaciones con las personas que amo, acercarlas más a mí y mejorar las relaciones con las personas que me importan”, sostuvo Alec Baldwin.

Además, contó que pasó tiempo con su hija de 26 años y aseguró que tiene esperanza de que las personas que investigan el accidente en el que murió Halyna en el ensayo de una de las escenas de la cinta lleguen a la verdad lo más pronto posible.

“Tengo muchas esperanzas de que las personas a cargo de investigar todo esto lleguen a la verdad lo antes posible. Nadie quiere la verdad más que yo”, comentó Alec Baldwin.