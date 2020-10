Alejandra Buitrago confirma que está embarazada y deja ver su pancita

View this post on Instagram

Venir a este país ha sido una de las decisiones más inteligentes que he tomado en el transcurso de mi vida. Lo planeé, lo soñé y lo realicé. No solo me motive a estudiar inglés y a convertir el mundo en mi salón de clases con mi compu Yoga, sino que también abrí mi corazón a conocer personas maravillosas que no dudo fueron regalos de la vida; conocí lugares que jamás pensé iba a a conocer, compartí con mi familia y me interese en conocer más de ellos " fueron maestros", jamás me sentí forastera en este país ni en una casa que no era la mía, porque con el amor de mi familia siempre me sentí como en casa. Espero que uds también tengan el valor de tomar esa decisión que no se han atrevido a tomar por miedo, quizás puede ser la decisión más inteligente que puedan tomar y porque no les pueda cambiar la vida.