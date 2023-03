Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, contó por qué se quitó las prótesis mamarias

Alejandra Giraldo, periodista y presentadora de la Primera Edición de Noticias Caracol, estuvo fuera del aire durante tres semanas para enfrentar algunos desafíos de salud. Recientemente compartió que se trató de una explanación mamaria y por qué lo hizo.



“Iba a cumplir 14 años con las prótesis. Yo había tenido un cambio porque tuve PIP, entonces cuando se desató todo el escándalo de las PIP me las cambié y me hice una reducción de talla”, comentó en entrevista con el programa Día a Día de Caracol Televisión.

Sin embargo, subrayó que su decisión fue basada en un diagnóstico médico: "Yo tengo una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que me diagnosticaron hace tres años, y desde hace 5 – 6 años empecé a tener una cantidad de síntomas que eran inexplicables y que embolataban mucho a los médicos”.

Entre los síntomas, Alejandra Giraldo comentó que además de una fatiga crónica y “dolores articulares crudísimos”, también presentaba “una resequedad extrema que por las noches me despertaba ahogada y tenía las fosas nasales absolutamente pegadas, entonces cuando me las despegaba me salía sangre, costras”. También una serie de alergias “rarísimas”, “la saliva espesa” y la caída del pelo.

Aunque estos síntomas pueden estar directamente relacionados con el síndrome de Sjögren, según le explicaron los médicos a la presentadora, como “mi cuerpo ya tiene una reacción autoinmune detonada, es decir, no reconoce a mi propio cuerpo y ataca todas las glándulas que producen secreciones y hormonas”, pues “al tener un cuerpo extraño (las prótesis mamarias) se exacerba esa respuesta”.



Confesó que lleva tres años medicada para enfrentar el síndrome de Sjögren y tomó la decisión de retirarse las prótesis mamarias con la esperanza de que sea un alivio para sus problemas de salud.

“Esto tampoco quiere decir que con esto se vaya a desaparecer el síndrome, pero existe la posibilidad de que los síntomas empiecen a disminuir y no es ya, es con el tiempo. La médica me decía que probablemente en 4 – 6 meses va a haber cambios contundentes”, puntualizó Alejandra Giraldo.

Tanto ella, como la presentadora Carolina Cruz, la creadora de contenido Tuti Vargas y un experto en el tema hicieron un llamado a otras mujeres durante el programa Día a Día para que se entienda “cada cuerpo es un universo”, por lo que las decisiones sobre una posible explanación mamaria deben tomarse siempre con la guía de expertos.