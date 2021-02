Alejandra Guzmán muestra su ‘Lado oscuro’: “es bueno abrazarlo y afrontarlo”

Alejandra Guzmán ha pasado por momentos amargos: la pérdida de un bebé, el alcoholismo, la depresión y el cáncer. Ahora, con su más reciente canción, ‘Lado oscuro’, confiesa esa parte que tanto le dolió.

“Ese lado oscuro es bueno ser honesto, abrazarlo y afrontarlo, y conocerse uno mejor, que esconderlo. Entonces, el verte diario al espejo y programarte positivo, pues de ahí salió, del alma”, señala.

Y con el alma puesta en su nuevo disco, en el que está más roquera que nunca, se le midió a ser parte de la producción.

“El video es una producción que yo hice por primera vez y es interesante poder ver varias partes de uno mismo”, anota.

Se ha levantado y aprendido en medio de su soledad, aferrándose a su arte y en sus lugares preferidos.

“Me voy a lugares donde sé que no me van a encontrar, tengo una casa divina en Huatulco. Me encanta tejer, poner piedritas en mis vestuarios, en mis pantalones, en todo”, comenta.

Ese propio estilo, ahora, lo transformará en su nuevo proyecto como actriz.

“Es una serie que se llama 'Juego de las llaves' y mi personaje se llama Astrid, es una señora que ha viajado mucho, que es trabajadora, emprendedora, que tiene una idea de la moda muy liberal, muy como milénial”, explica.

Un nuevo reto al que se enfrenta esta artista, dejando atrás sus errores y abrazando su lado oscuro.