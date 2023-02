Alejandro Fernández en Viña del Mar 2023: recibió críticas por su repertorio de canciones

De cabello gris y con su tradicional traje de mariachi, el mexicano Alejandro Fernández deleitó a los asistentes al Festival Viña del Mar con su voz y espectáculo.

No obstante, la presentación del artista generó opiniones divididas en redes sociales: algunos alababan su talento, otros criticaban la elección de su repertorio musical al cantar una de sus piezas más representativas, 'Mátalas'.

Que se escuche de Guadalajara a Viña del Mar!! Que lo escuche Chente en el cielo!! Esta noche hay Gaviota de Plata y Gaviota de Oro para Alejandro Fernández en #Viña2023!!! 🇲🇽 pic.twitter.com/krxRj4Wreq — Festival de Viña del Mar (@elfestival) February 22, 2023

Karla Rubilar, médica salubrista y política chilena, comentó en Twitter que aunque le encante Alejandro Fernández como artista, este no debería cantar una canción que contenga en su letra consignas como “consigue una pistola o cómprate una daga y vuélvete asesino de mujeres”, ya que aunque, es una metáfora, en Chile se vive el flagelo del feminicidio.

Rubilar argumenta que, a pesar de que algunos consideren que esto puede ser una exageración, en el primer mes de este año se reportaron la mayor cantidad de feminicidios documentados desde 2008 en Chile.

Publicidad

“No cuesta nada cambiar la letra. Hay artistas que ya lo han hecho. No normalicemos algo tan grave. Es un debate que vale la pena dar y creo que Alejandro podría evaluarlo”, completó la política en su hilo.

Me encanta Alejandro Fernández @alexoficial y si bien la canción #Mátalas es metáfora, en un Chile q vive el flagelo del femicidio, un coro q dice “Consigue una pistola o cómprate una daga y vuélvete asesino de mujeres”,

NO DEBERÍA tener la vitrina del @elfestival

Mi opinión 🟣 pic.twitter.com/8T5k63bCJI — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) February 22, 2023

Algunos argumentan que la canción no debería ser juzgada con los parámetros actuales, ya que fue lanzada en 2003.

Publicidad

En contraparte, algunos comentan que un artista tiene la libertad de modificar su repertorio si una de sus piezas musicales ya no se ajusta al día de hoy, como fue el caso de Café Tacvba, quienes en 2017 anunciaron que no volverían a cantar 'Ingrata', la cual relataba la historia de un hombre despechado que mata a su mujer.

Otro de los puntos criticados a Alejandro Fernández fue la actitud que tuvo con la modelo Rubia Soares.

Mientras ella le entregaba la Gaviota de Plata, el cantante hizo comentarios sobre el aspecto físico de la modelo, refiriéndose a ella como “gaviotota” y dejando un beso en su mejilla.

Las personas comentaron que su actitud con la modelo al momento de recibir el premio no había sido apropiada, sin embargo, Soares declaró para medios chilenos que no le importaba la opinión de los demás, asegurando que “la gente se pone como ‘no, es que la están denigrando’, pero no pasa nada. Para mí ese comentario no me afecta en nada“.

Publicidad

Posteriormente, la modelo publicó en TikTok el fragmento del evento con la consigna “Alejandro Fernández demostrando todo su caudillismo espartano, no importándole en absoluto lo que opinen las de pañuelo verde”.