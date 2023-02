Alejandro Fernández reconoce que sí salió tomado a un concierto: “Ni cómo defenderlo, me equivoqué”

A comienzos del mes de febrero de 2023 se hizo viral un video en el que se ve a Alejandro Fernández subirse al escenario en aparente estado de embriaguez. Tras el bochornoso episodio, el cantante mexicano dio la cara y reconoció que se había equivocado.

El potrillo habló con el programa ‘Ventaneando’, donde quiso explicar por qué sus fanáticos lo vieron en ese estado.

“Me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista en donde ya nos fuimos derecho al palenque, entonces ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional también, se juntó todo para ver una mala foto”, dijo Alejandro Fernández sobre el día del incidente, el sábado 4 de febrero.

El hijo de Vicente Fernández relató que lloró “como bebé".

"Porque además estaba pensando en mi padre en ese momento porque a Alex le había ido muy bien ese día y le estaba agradeciendo que nos estuviera acompañando. Entonces se me vino todo”, anotó.

Alejandro Fernández aseguró que pese a los tragos que tenía de más no se sentía mal.

“No me sentía mal, sí sentí que se me pasaron las cucharadas hasta cuando llegué a mi cuarto de hotel, (pero) me acuerdo perfectamente de todo”, afirmó.

El potrillo manifestó que solo se dio cuenta de su error hasta que lo llamaron su pareja y su mamá, doña Cuquita.

El artista comentó que la primera en contactarlo fue su “novia, la tóxica”.

“Me habló a decirme ‘oye, qué paso, salieron unos memes, te veías supermal’, y le dije, ‘sí, lo que tú digas, adiós’. Pero la que sí me preocupó fue mi mamá, porque ella nunca me habla ni me dice nada. Y me dice ‘hijo, ¿qué pasó?, los dos meses allá, tan bonito que te veías’, y le dije, ‘mamá, no sé de qué me hablas’, le colgué y me metí a ver los videos y pues sí, ya estaba todo arriba”, detalló.

Alejandro Fernández reconoce que vio “los videos y ni cómo defenderlo, pero las cosas sucedieron". "Así pasaron y me equivoqué”, apuntó.

“Lo que sí te puedo decir es que lo que no me mata me fortalece y espero que pasen muchos, muchos años más, o si no pasa mejor, a que vuelva a pasar un día como ese”, concluyó sobre los tragos de más que le ocasionaron decenas de críticas de sus fanáticos.

"¡Qué vergüenza! Su papá jamás se presentó así, él decía que el público merecía respeto, algo que su hijo no conoce", "Pobrecito, aún no ha superado la partida de su papá" y "No es la primera vez que canta así tomado" fueron algunos de los comentarios contra Alejandro Fernández tras el incidente en el concierto.

