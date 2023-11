Alejandro Santamaría estrenó Discoteca, su nuevo sencillo cargado de energía

Alejandro Santamaría estrenó su nueva canción Discoteca, un tema musical cargado de una energía perfecta para bailar.

Vea la letra completa de Discoteca, tema de Alejandro Santamaría, aquí:

Mira lo que me ha pasado

a nadie más se lo he contado.

No sé si duré todo el año

o sea otro amor de verano que comienza en el carro.

Mientras vamos pa la discoteca

toma mi mano, quiere que la meta

bajo el vestido donde nadie sepa

y de reojo la miro, se le escapa un suspiro.

Mientras vamos pa la discoteca

toma mi mano, quiere que la meta

bajo el vestido donde nadie sepa

y yo volviéndome loco imaginándome todo.

Saltamos borrachos los dos

y si alguien nos vio, no nos importó.

Cuando la besé, ella se pegó

Y nooooo

no la olvido.

Quién borra

tu historia.

Be-lento en mi memoria

diez horas me tuviste más high que Ru en Euphoria.

Ya sé que te dije que, la última vez que me enamoré, yo me prometí no volverlo a hacer

pero cambió el plan cuando te encontré.

Con ese vestido pegao

Versace en el piso tirao.

Un hola y me imaginao todo un verano a tu lado.

Me empezaste a hablar del tarot, del espacio y Elon Musk.

Era un loco y somos dos

Mientras vamos pa la discoteca

toma mi mano, quiere que la meta

bajo el vestido donde nadie sepa

y de reojo la miro se le escapa un suspiro.

Mientras vamos pa la discoteca

toma mi mano, quiere que la meta

bajo el vestido donde nadie sepa

y yo volviéndome loco imaginándome todo.

Saltamos borrachos los dos

y si alguien nos vio, no nos importó.

Cuando la besé, ella se pegó

Y nooooo

no me olvido.

Si dependiera del corazón ya estaríamos juntos en la habitación.

Otra vez a solas esa noche la tuve y esos días me contuve, regresemos a ese uber.

Mientras vamos pa la discoteca

toma mi mano, quiere que la meta

bajo el vestido donde nadie sepa

y yo volviéndome loco imaginándome todo.

Saltamos borrachos los dos

y si alguien nos vio, no nos importó.

Cuando la besé, ella se pegó

Y nooooo

no me olvido.

Saltamos borrachos los dos

Y si alguien nos vio, no nos importó.

Cuando la besé, ella se pegó

y nooooo

no me olvido.

