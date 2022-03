Alejandro Santamaria, un artista soñador que consolida su carrera

Alejandro Santamaria es un artista de 24 años que con emotivas y sinceras canciones está consolidando su carrera. Detrás del compositor hay un personaje especial del que hoy descubrimos algunos secretos.

Los sonidos de Santamaria reflejan una influencia que ha marcado su vida: un poco de punk, rock de los 80 y urbano. Probar, armar y desarmar piezas musicales ha sido su clave.

“Yo siempre trato de crecer como guitarrista, compositor. Por ejemplo, yo no puedo oír la voz de mis canciones, de las primeras canciones, me parece rarísimo porque me parece que ha cambiado”, dice el joven artista.

Aunque primero era solo la guitarra, cuando el canto llegó a su vida se dio cuenta de que eso era lo que quería hacer.

“Empecé a cantar graduándome del colegio y ahí fue que me di cuenta de que era lo que quería hacer, entonces empecé a escribir canciones mientras paralelamente estudiaba Derecho, que no tiene nada que ver”, recuerda entre risas Alejandro Santamaria.

Alcanzó a hacer 4 semestres de Derecho, que alternaba “buscando mi estilo y un sonido que pudiera hablar por sí solo, esa era mi meta, tener unas canciones que mantuvieran una coherencia y pudieran definir mi estilo musical. Una vez tuve eso me torcí y me fui de Derecho”.

Entre otras, a Alejandro Santamaria la música también le ha ayudado a romper barreras.

“La música lo obliga a uno a romper su zona de confort. Si uno tiene algo que a uno le cuesta, mientras uno más lo enfrente, más se va desvaneciendo ese miedo o esa inseguridad”, enfatiza.

La esencia de Santamaria se fundamenta en la transparencia, tiene su primer álbum listo y se sueña con lo que será su primera gira.