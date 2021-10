Alejandro Santamaría y las sorpresas que ha recibido tras el estreno de ‘Se fue’

Una tormenta de emociones que llegan cuando el amor se acaba y no hay vuelta atrás, de eso se trata ‘Se fue’, una canción que estrenó Alejandro Santamaría y cuenta con la creatividad de grandes artistas.

“La letra fue con un gran equipo que incluye a Keityn, uno de los compositores más duros del momento, que escribió ‘Tusa’, ‘Hawai’, fue muy bacano tenerlo a él en el grupo. (También) Ovy On The Drums que además de ser un gran productor escribe muy bien”, cuenta Alejandro Santamaría.

El video de la canción fue grabado en Medellín, ciudad que conquistó al venezolano ADSO.

‘Se fue’ ya conquistó los más grandes escenarios, entre ellos el Time Square de Nueva York.

“La al principio casi que no me lo creía. Obviamente de chiquito me soñaba con estar ahí, pero esa de esas cosas que uno dice como ‘bueno, de pronto, uno nunca sabe’ y ya verlo ocurrir es, creo, de los momentos más emocionantes de mi vida”, reconoció Alejandro Santamaría, quien está nominado a los Latin Music Awards como artista del año.

La ceremonia se llevará a cabo el 4 de octubre.