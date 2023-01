Alejandro Sanz se burla de integrante de Piso 21 por como cantó ‘Mi soledad y yo’

El artista español le hizo un llamado de atención pidiéndole respeto y compañerismo a Maluma, quien publicó el video en sus historias de Instagram.



Sanz escribió un mensaje ya que, al parecer, no le gustó mucho el video donde aparece Maluma junto a ‘Llane’ riendo a carcajadas, mientras imitan al español.

"Maluma hermano… vi tu videíto… jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo - Juan David M. Castaño-) porque no pueda cantar 'Mi Soledad Y Yo' él lo intenta, pero está un poquito alta de tono para él. Aun así, gracias por el homenaje”, inicia el mensaje Sanz.

“Me emocionó veros cantando una canción mía, esa es de hace 25 años y ahí está. ¿Increíble no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música", agregó el español.

El mensaje está acompañado de una foto de 2015, cuando asistió a los MTV VMA para presentar con Shakira la canción ‘La tortura’ en este luce el cabello color mono, ante el hecho escribió: "mi querido J Balvin mira lo que me encontré, jajaja parece te debo una disculpa… no me acordaba de mi pasado".



Advertisement