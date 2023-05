Alejandro Sanz se confiesa "triste y cansado": "A veces no quiero ni estar"

El cantante Alejandro Sanz ha sorprendido a sus seguidores con un mensaje publicado en Twitter que ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", aseguró.

"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", manifestó.

En el texto, que cuenta ya con más de 100.000 "me gusta" y supera 10.000 retuits, el intérprete español dice que quiere compartir este sentimiento "por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Alejandro Sanz retomó el pasado 14 de abril en Bogotá la gira de presentación de 'Sanz en vivo', y cantó en otras ciudades latinoamericanas como Lima (20 de abril), Guayaquil (22 de abril), Santiago de Chile (26 y 27 de abril) o Buenos Aires (11, 12 y 14 de mayo), por citar algunas.

Volverá a España a partir del 3 de junio, cuando ofrecerá conciertos en varios lugares y después regresará a América y actuará en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) o Los Ángeles (14 de octubre).

El pasado marzo lanzó la canción 'Correcaminos' junto a Danny Ocean, como parte de un EP en el que también están las canciones 'Cuándo' y 'Volé', en las que entabla un diálogo con el niño que dejó de ser.

Los mensajes de apoyo hacia el artista no se hicieron esperar: "Te acompaño, sin palabras, en silencio, pero allí, porque abrirse y ser vulnerable… vivir a corazón abierto es la única manera de tocar la vida y dejarse llevar por ella, hasta el fondo, como la ola que nos hace revolcar al intentar surfear nuestra existencia". "Gracias por compartirlo. Debe ser muy difícil atravesar este momento. Te envío mucha fuerza. Como dices, encontrarás la forma de salir de esta. Muchos están en tu esquina. Te mando un fuerte abrazo a la distancia". "Recupérate pronto. Escucho tu música todos los días. Es melodía para mi alma", fueron algunas de las respuestas que recibió el artista en la publicación.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

Instagram: @hablandosolas

WhatsApp de Porque quiero estar bien: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com