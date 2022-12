Alejandro Sanz se presentará en Bogotá el 23 de abril

Así lo informó este jueves Evenpro, la empresa que organizará el concierto que lleva el nombre de "La música no se toca" y que producido por el colombiano Julio Reyes Copello.

Las entradas estarán a la venta a partir de mañana para el Club de Fans del artista y se abrirá al público el sábado 23 de febrero, con precios entre los 70 mil pesos y los 250 mil pesos

Los singles "No me compares", "No se vende" y "Mi marciana" han sido números uno en las emisoras colombianas.