Aleska Génesis aclaró si es o no novia de James Rodríguez: "Tiene un corazón muy bonito"

La modelo venezolana Aleska Génesis decidió ponerles punto final a los rumores de un romance entre ella y James Rodríguez. La joven realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram y el tema salió a la luz.



"¿Tienes novio?", fue el primer interrogante que Aleska Génesis respondió: "Esta es la pregunta del millón. La realidad es que no tengo novio, no quiero tener novio, estoy aprovechando este tiempo para mí, tenía muchos años sin estar soltera y creo que es el momento ideal para concentrarme en mis cosas, sacar adelante mis proyectos".

Sobre el supuesto noviazgo con James Rodríguez, la modelo aclaró: "Solo somos buenos amigos, hemos compartido varias veces, es un chamo con un corazón muy bonito y una familia hermosa. Él sabe que lo quiero mucho y acá siempre tendrá a la chamita parcera".

¿Cómo iniciaron los rumores de un romance entre Aleska Génesis y James Rodríguez?

Las especulaciones empezaron cuando la modelo y el jugador de la selección Colombia fueron vistos juntos en un aeropuerto de Miami. Además, el futbolista acompañó a la joven a una pasarela en la misma ciudad.

Las personalidades fueron entrevistadas en julio de este año por un periodista del programa En casa con Telemundo y sus declaraciones dejaron pensando a más de uno.

La primera en hablar fue Aleska, quien aseguró que está "enamorada". "¿Cómo está ese corazoncito?", preguntó el reportero, a lo que ella respondió: "Este corazoncito ha sanado muchísimo, está feliz, tranquilo, está enamorado".



El periodista le preguntó de quién se enamoró. "No les voy a decir, pero bueno, este corazoncito está feliz", agregó Aleska Génesis. Por su parte, James Rodríguez continuó afirmando que él y la joven solo son amigos.

“Ella es amiga mía desde hace algún tiempo, es una amistad nada más”, mencionó James Rodríguez, quien enfatizó, un poco nervioso, que la modelo fue quien lo invitó al desfile en el que los vieron muy cercanos. Otro detalle que tampoco pasó desapercibido fue el hecho de que Aleska Génesis, en plena pasarela, le regalara al deportista un algodón de azúcar.

En ese entonces, internautas recordaron cuando en noviembre de 2022 se viralizó un video en el que Aleska Génesis estaría tratando de hacerle brujería al cantante Nicky Jam, con quien mantuvo una relación durante algún tiempo.

Aleska Genesis ha estado en tendencia en las redes sociales después de que su ex Miguel Mawad la acusó de hacerle brujería a él y a Nicky Jam .



Salieron a la luz vídeos que circulan en el que se ve a la modelo consultando a una mujer para hacer presuntos amarres al cantante. pic.twitter.com/DZvNSI9Jcw — La Red Caracol (@LaRedCaracol) November 7, 2022

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, que no tenga ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla ha de sentarse, que en silla ha de levantarse, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos", recita la mujer que le estaría haciendo brujería al cantante en el clip.