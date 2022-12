Aleska Génesis reveló que padece alopecias tras situación vivida en los últimos meses

La modelo venezolana Aleska Génesis reveló en sus redes sociales que padece alopecia, enfermedad que se ha desencadenado por lo que le ha sucedido los últimos meses. Aleska Génesis terminó envuelta en una polémica por un video viral en el que, supuestamente, le hacía brujería a su exnovio, el cantante Nicky Jam.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos), pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente. He estado pasando por todo este proceso en silencio, sufriendo en silencio”, manifestó.

La modelo compartió impactantes fotos de cómo se ha visto afectada por este padecimiento.

“Mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de alopecia), no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, afirmó.

Aleska Génesis se refiere a su expareja Miguel Mawad, contra quien ha hecho graves acusaciones por supuesto abuso, acoso y maltrato psicológico.

“Por eso tuve que pedir una ley de restricción, he tomado acciones legales. Ya esta persona fue servida por una orden de restricción a mi favor y aun así sus ataques no han parado y ha violado la ley”, subrayó.