Aleska Génesis y los videos en los que supuestamente quiso hacerle brujería a su ex Nicky Jam

Aleska Génesis, expareja del cantante de música urbana Nicky Jam , ha sido tendencia en las últimas horas luego de que se viralizara un video en el que, presuntamente, habría realizado una supuesta brujería al intérprete de 'Yo no soy tu marido' para que este volviera a su lado.

En el clip, compartido por el programa de La Red, se ve a la modelo venezolana acompañada de una mujer que realiza una serie de rezos que involucran al puertorriqueño.

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, que no tenga ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla ha de sentarse, que en silla ha de levantarse, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos", recita la mujer en el clip.

Tras la difusión de las imágenes, la modelo se pronunció al respecto en sus redes sociales.

“Cada quien es libre de lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos”, indicó.

Asimismo, recalcó que en momentos de debilidad emocional se puede llegar a acudir por respuestas rápidas y erróneas.

Según información recopilada por otros medios, en un segundo video se le recomienda a la joven que para retener a un hombre le dé gotas de orina en ayunas, hecho por el que también se pronunció cuando le preguntaron en redes sociales.

“Chama, nunca lo llegue a hacer, así que no sabría decirte, pero prueba tú y me cuentas”, concluyó sobre el tema.

Por su parte, Nicky Jam dejó un breve mensaje en tono jocoso en su cuenta personal de Instagram.

“Yo viendo los mensajes de brujería en el DM, Dios lo es todo”, precisó.