Álex Ubago, un hombre 'sin miedo a nada'

Canciones que nos conectan con la banda sonora de nuestra vida. La música nos acerca. No sé si les pasa, pero sentimos como propios los temas de varios intérpretes, cantantes de nuestra preferencia que escuchamos en redes sociales, vemos en videos musicales o que por accidente oímos por ahí. Es como si nos hubieran descrito a la perfección. Exactamente, eso me pasa con un cantante español que recién cumplió 41 años y lleva 20 en el mundo de la música: Álex Ubago. Sus temas dentro de mi teatro mental, de mi 'calle de ilusión', como uno de sus temas, siento que han sido escritos para mí (o por mí).

Esa es la magia de un artista: conectar con el público. Y algo que amo de la tecnología es el estar a un clic de distancia. Así que lo elegí a él y llegó el momento de conocer más sobre el intérprete de este repertorio de álbumes que me lleva y trae por una montaña rusa de emociones.

Publicidad

Así nació esta charla con Álex Ubago, en compañía de un café sin importar la diferencia horaria. Él, desde San Sebastián, en España, y yo, en Bogotá. Una amena conversación de vida, carrera, familia, trabajo y proyectos. Era para mí un aterrizar, un 'estar contigo', otros de sus temas que interpreta con Jorge Villamizar y Lena.

Entremos en contexto. A Álex lo conocí en 2020, tenía una tremenda gripa. Eso fue en pleno inicio de la pandemia, estaba recién llegado de España y se iba a presentar en concierto por su álbum 'Canciones impuntuales'. Pero se canceló el show y regresó a su casa. Se cerraron los telones y se paralizó el mundo sin saber hasta cuándo. Desde ese momento confirmé la coherencia de vida, ser y alma de este poeta apasionado por la música, por su familia y con un infinito respeto al público.

Publicidad

Por eso lo escogí a él para invitarlo a este cafecito virtual, aprovechando que se acerca el día de San Valentín, para conocer un poco más de su inspiradora obra musical y, con mi espíritu de periodista, saber más de las personas que, más que artistas, son maravillosos seres humanos que siembran y dejan algo lindo y para siempre en las personas. A mí me pasó con él.

Mi café con Álex Ubago.

Publicidad



Así que empecemos por indagar sobre el ser que inspira la banda sonora de mi vida.

Pilar Schmitt: ¿Quién es María Alcorta Garrido?

Álex Ubago: Mi mujer, éramos vecinos cuando éramos niños, vivíamos en calles paralelas en el mismo barrio. Coincidíamos en el autobús, íbamos a los mismos sitios de la ciudad, porque San Sebastián, de donde somos, es una ciudad relativamente pequeña. Nos hicimos amigos a los 13 años, pero éramos solamente amigos; a los 20 años nos hicimos novios. Es mi mujer, mi primer amor.

Pilar Schmitt: Se casaron y en esa época su música se disparó al lanzar su primer álbum '¿Qué pides tú?'

Álex Ubago: Fue una locura. Me casé y mi música comenzó a sonar, mi vida empezó a estar en continuo movimiento. Viajaba todo el tiempo, jamás nos veíamos. Pasaron muchas idas y venidas y al final, después de 5 años, dejamos la relación. Cada uno por su lado, pero siempre en contacto.

Publicidad

Hasta que 4 años más tarde, a los 29, coincidieron en un lugar y se hicieron novios de nuevo, una segunda oportunidad. De sus hijos, Pablo y Manuela, solo tiene palabras elogiosas. Pablo nació en 2012, toca la guitarra hace 3 años y es amante de la tecnología. Mientras Manuela nació en 2016, dice que es una artista muy sensible, toca instrumentos y no descarta que en un futuro sea actriz.

Su esposa, María, desde que nacieron sus hijos y por decisión conjunta se ha quedado cuidando a los niños mientras él está de gira. Es una súper atleta: "María es química medioambiental y ha hecho de todo: ha sido coordinadora de eventos para empresas con el gobierno vasco, camarera, ¡de todo! Ella es una atleta de alto rendimiento. Desde hace un tiempo anda de lleno en el deporte de alta competencia: triatlón, travesías por el mar como Iron Man. Es una bestia, nada muy bien, hace la bici, corre, hace maratón de montaña y físicamente se conserva súper bien", dice Ubago.

Publicidad

Cuando le pregunté por su pasatiempo no dudó en poner un tono diferente a su voz, parecía un niño al hablar del billar americano, el pool. Y es que ha competido, no en su barrio de San Sebastián, sino en las competencias nacionales en su natal España. Cuando puede lo practica, pero la música sigue siento su nota mas alta: "Yo compongo primero la música con mi guitarra o piano, a veces sin instrumento imaginándome la canción y luego llega la letra", afirma el artista.

De su familia materna obtuvo la vena musical. Su mamá siempre quiso cantar de manera profesional: "Mi madre es una artista frustrada. Pero es lindo, porque ella vio hecho este sueño reflejado en mí. Incluso en este disco 20 años de carrera, que saldrá en el próximo mes de mayo, hice un tema con mi madre. Ella canta bien, hemos compartido esa ilusión con la música".

Publicidad

Álex empezó a los 12 años a tocar la guitarra, a los 16 a componer y fue a los 18 que grabó en el estudio de su primo en San Sebastián 5 canciones, que él mismo escribió para cantarle a su novia de momento: "Que no era María, mi mujer (se ríe); se llamaba Aracely y estas canciones que le compuse acabaron en manos de Íñigo Argomaniz quien se convertiría en mi mánager. Era el director artístico de otra disquera que fue absorbida por Warner. Él fue la persona que me descubrió, que por aquel entonces era mánager de grupos importantes de mi ciudad como 'La oreja de Van Gogh'. Apostó por mí.

Pilar Schmitt: ¿Cómo se mantiene vigente actualmente?

Álex Ubago: Con el trabajo y el esfuerzo. Es lo que les digo a las nuevas generaciones para iniciar una carrera. Hay variables que uno no controla, también hay que tener suerte, estar en el lugar adecuado, tener talento, buscar autenticidad no imitar a nadie. Componer, escuchar mucha música leer, esforzarse, renovarse, intentar no copiarte a ti mismo, tratar de hacer nuevas canciones.

Pilar Schmitt: ¿Y las canciones más famosas cómo nacieron?

Álex Ubago: Las que más escuchas, las que están en plataforma son 'Sin miedo a nada'. Pilar, la historia es la siguiente. Yo empecé a estudiar administración de empresas y éramos 60 estudiantes y yo quería conocer a una chica que me gustaba mucho y le compuse esa canción; me encantaba y la conocí, fue mi novia, y de esa relación quedó este lindo recuerdo convertido en canción. Es la canción más importante, con la que más me conecto con mi público en toda mi carrera musical. Hizo parte de mi primer álbum. La otra exitosa canción de mis inicios es 'Aunque no te pueda ver', que hace parte de mi segundo disco. Tema que compuse en la gira del primer álbum, en una habitación de un hotel en México. Echando de menos a María, la que ahora es mi mujer. Yo pasaba mucho tiempo fuera de casa, como te dije al inicio. La extrañaba muchísimo y por eso nació esa necesidad de crear esta canción.

Publicidad

Ya terminando mi café con Álex Ubago, feliz, entusiasta, manifiesta que este año es de celebración. Son 20 años de carrera que plasmará en 18 de sus más exitosas canciones a lo largo de su carrera artística. En donde se da el lujo de invitar a grandes intérpretes de América latina y de España. Ha dado adelantos con canciones como 'A gritos de esperanza', que interpreta con Jesús Navarro de Reik; 'No te rindas' con Andrés Suárez; 'Ella vive en mí' con Antonio Orozco, y 'Estar contigo' con La oreja de Van Gogh.

Álex, gracias por tu música. Gracias por ser lo que representan tus canciones, por ser generoso por abrirme las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu familia. Por permitirme en este café saber más sobre tu arte, por musicalizar la banda sonora de mi vida y de muchas personas que te siguen. Felices 20 y que vengan más canciones, más conciertos en Colombia y más temas que conecten con el corazón, que trasciendan, que finalmente es lo que hace que tus canciones no solo sean para un ratico, sino que se conviertan en clásicos.

Publicidad

¡Álex Ubago, sin miedo a nada! Como otra de sus canciones. ¡Atrevámonos a musicalizar nuestra vida, siempre con la mejor melodía!