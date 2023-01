Alexandra Restrepo pide a los colombianos que “no salgan” tras confirmar que tiene COVID-19

La actriz y humorista de Sábados Felices hizo un llamado sobre el aislamiento y autocuidado. Además, habló de los síntomas que ha padecido por la enfermedad.

“A mí me empezó con dolor de garganta, dolor de cabeza, mucha congestión, me empezó tos seca, luego dificultad respiratoria”, contó en un video que publicó en sus redes sociales.

Publicidad

La artista decidió compartir con los colombianos su experiencia en señal de alerta, luego de ser diagnosticada con coronavirus en España.

“De verdad que a uno le dan ganas de llorar que la gente no se tome esto en serio, si usted siente que no le huele nada, que no le sabe la comida, por favor aíslese”, apuntó.

Restrepo cumple 17 días de aislamiento tiempo en el que ya pasó la etapa más crítica del virus, por eso insiste en la importancia del autocuidado.

“No salgan, por favor, no tienen que hacer nada en la calle”, recomendó.

Publicidad

La humorista es paciente de alto riesgo por patologías previas y de acuerdo con su experiencia esta semana indicó que esta es una de las semanas más críticas en Colombia

“Aquí pasó, la gente que no tenía síntomas estaba haciendo la vida normal y por eso hay tanta gente hoy en día contagiada”, manifestó.

Publicidad

Aunque se encuentra ahogada manifestó que está bien, con la asistencia de su esposo e hija y aprovechó para enviar un mensaje a familiares y amigos: “anhelo volver pronto y sana, que podamos abrazarnos y hacer reír a todos”.