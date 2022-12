Alfonso Cuarón, primer latino en ganar el Oscar como Mejor Director

Ellen DeGeneres, la presentadora de esta edición, arrancó fuerte con un discurso de apertura repleto de acidez en el que no dudó a la hora de meterse con el aspecto físico de una ilustre de Hollywood como Liza Minelli.

"Creo que es uno de los mejores imitadores de Liza Minelli que he visto nunca. Buen trabajo, señor", dijo DeGeneres, ante la sorprendida reacción de la mítica intérprete.

También deparó pullas a candidatos al Oscar como Jennifer Lawrence y Jonah Hill.

Estos son los ganadores:

Mejor actor de reparto: Jared Leto por "Dallas Buyers Club"

Mejor Diseño de Vestuario: Catherine Martin “The Great Gatsby”

Mejor Maquillaje: “Dallas Buyers Club”

Mejor Cortometraje Animado: Mr. Hublot, co-producción entre Luxemburgo y Francia

Mejor Película de Animación: "Frozen"

Mejor Efectos Visuales: “Gravity”

Mejor Cortometraje de Ficción: “Helium"

Mejor Corto Documental: "The Lady in Number 6: Music Saved My Life".

Mejor Documental: "A 20 pasos de la fama"

Mejor Película Extranjera: “The Great Beauty”, Paolo Sorrentino (Italia)

Mejor Mezcla de Sonido: "Gravity"

Mejor Edición de Sonido:"Gravity

Mejor Actriz de Reparto: Lupita Nyong'o por "12 Años de esclavitud"

Mejor Edición: Alfonso Cuarón y Mark Sanger por "Gravity"

Mejor Cinematografía: "Gravity"

Mejor Diseño de Producción: "The Great Gatsby"

Mejor Banda Sonora: "Gravity"

Mejor Canción Original: “Let It Go” de "Frozen"

Mejor Guión Adaptado: “12 Años de esclavitud”

Mejor Guión Original: "Her"

Mejor Director: Alfonso Cuarón por “Gravity”

Mejor Actriz: Cate Blanchett por "Blue Jasmine"

Mejor Actor: Matthew McConaughey por "Dallas Buyers Club"

Mejor Película: "12 años de esclavitud"

Este es el ‘selfie’ de Ellen Degeneres en plena ceremonia de los Premios Óscar.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) marzo 3, 2014