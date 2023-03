Alicia Keys se presentará por primera vez en Colombia, como parte de su gira por Latinoamérica

Alicia Keys, la cantante neoyorquina que se hizo famosa a finales de los años 90 y principios de la década del 2000 con su primer álbum “Songs in A Minor", que le atribuyó cinco premios Grammy, se presentará por primera vez en Colombia, en el marco de su nueva gira mundial en el que recorrerá América Latina.



Le puede interesar: Måneskin confirma concierto en Bogotá como parte de su gran gira mundial

Su show llegará a Bogotá el próximo 11 de mayo. La presentación será en el Movistar Arena, donde se habilitarán dos pisos. Este concierto es producido por Live Nation y Ocesa Colombia, quienes lo anunciaron por medio de redes sociales.

Por su parte, la intérprete de ‘If I Ain't Got You’ expresó su emoción por medio de su cuenta de Instagram, confirmando la gira: "Familia de Latinoamérica, esto finalmente está sucediendo. He estado soñando con esto y me han estado preguntando mucho así que teníamos que hacerlo realidad. ¡No puedo esperar a verlos y perdernos en la música!"

El ‘Alicia + Keys World Tour 2023’ comenzará con dos fechas en Brasil, el próximo 3 de mayo en Río de Janeiro y el 5 en Sao Pablo. Luego iría a Buenos Aires, en Argentina, el 7 de mayo, para continuar con Santiago de Chile el 9 y llegar a Colombia el jueves 11 de mayo. Finalmente, terminaría con tres fechas en México, el 14 en Monterrey, el 17 en CDMX y el 19 en Guadalajara.



Vea también: La banda chilena Kudai confirmó concierto en Colombia

Cabe resaltar que Alicia Keys es ganadora de 15 premios Grammy. Durante su trayectoria musical ha vendido más de 65 millones de discos y ha construido un repertorio de canciones exitosas. Adicionalmente, la cantante y compositora también se destaca en el mundo del activismo, siendo reconocida por su trabajo humanitario y apoyo a diversas causas sociales y políticas.

Esta nueva etapa de conciertos llega después de una exitosa gira por Europa con todas las entradas vendidas, y una gira norteamericana en 2022 que contó con una nueva puesta en escena desde el montaje, hasta la iluminación y el vestuario.

Publicidad

El valor de las entradas para su presentación en la capital del país oscila entre los $299.000 y los $599.000, sin incluir el costo del servicio. Los clientes de Movistar Arena y del Grupo Aval podrán conseguir sus boletas a partir del 27 de marzo, y el público general a partir del 29 a través de la plataforma de Tu Boleta.

Precios Alicia Keys en Colombia: