Alicia Machado acusó al hijo de Joan Sebastian de maltrato: ¿qué dijo el cantante?

Unas recientes declaraciones de la modelo venezolana Alicia Machado están causando revuelo internacional. La Miss Universo 1996 señaló en medio de una entrevista que fue víctima de maltrato por parte del cantante mexicano José Manuel Figueroa hace 17 años, cuando sostuvieron una relación.



Las afirmaciones las hizo en un episodio del programa 'Secretos de las Indomables' en el que relató diferentes momentos de su vida. Entre ellos, recordó el tormento que vivió durante su noviazgo con el hijo de Joan Sebastian, revelando por primera vez que el famoso la golpeó.

“Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel (Conde) y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”, contó la venezolana.

La exreina de belleza aseguró que la situación se dio cuando apenas llevaban unos meses juntos y que “esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé qué tanta droga se metía”. Agregó que la situación se dio por los celos de José Manuel Figueroa, quien le dio una cachetada y luego empezó a patearla.

Alicia Machado incluso aseguró que el cantante de ‘Soy como quiero ser’ la amenazó de muerte. “Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas en el suelo con una bota de este tamaño. Esto nunca lo había hablado, ya me vale madre porque cuántas veces más me va a amenazar de muerte (...) lo primero que hizo fue llamarme para decirme: ‘Voy a hacer que te saquen de México, que te quiten la residencia, que te deporten’”.

La famosa concluyó su relato en el programa diciendo que la situación desencadenó un enfrentamiento entre su padre Arturo Machado y el papá del presunto agresor, el cantante Joan Sebastian. Según la modelo, su progenitor llamó al mexicano para decirle: “Yo soy Arturo Machado y a una hija mía no me la golpea nadie”.



José Manuel Figueroa respondió y aseguró que Alicia Machado era la violenta

Tras el revuelo que levantaron las palabras de Alicia Machado en el programa, el cantante José Manuel Figueroa salió a defenderse públicamente. El mexicano aseguró en una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ que su expareja había inventado todo para que el episodio de su programa tuviera más impacto.

Pero además de desmentir sus agresiones a la exreina, Figueroa reveló que, durante su noviazgo con la venezolana, la agresiva era ella. El cantante recordó una escena de celos que la mujer le hizo por considerar que él estaba actuando “sospechoso” en el teléfono. Sostuvo que la famosa “sacó un cuchillo” para amenazarlo en una de las discusiones.

Ante las reacciones violentas de Alicia Machado, el cantante José Manuel Figueroa aseguró que le pidió a la modelo que se fuera de su casa, momento en el que también habría sido atacado por ella.

“Tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba porque la había corrido yo, le había pedido que se retirara de la casa porque simplemente no me sentía cómodo con ella porque la relación ya había escalado a una situación que no se debe de permitir”, señaló.

Para finalizar, el cantante mexicano envió un mensaje a Alicia Machado. “Si tiene tantas pruebas, si tiene tanto modo y forma y lugar, adelante, ahí está la Fiscalía para que pueda asistir su declaración, sus testigos, (la ley) no caduca a final de cuentas”.