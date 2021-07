Alina Lozano, actriz de ‘Pedro, el escamoso’, sobrevivió al COVID-19: “Pensé que no lo iba a lograr”

Alina Lozano salió de la unidad de cuidados intensivos y fue llevada a una habitación en el hospital, para continuar con su recuperación tras resultar contagiada de coronavirus COVID-19. Contó su experiencia con esta “devastadora enfermedad”, que la llevó a perder siete kilogramos de masa muscular.

“Hay que volver a estrenar la vida, volver a nacer. Por un momento, pensé que no lo iba a lograr, no soy una mujer fuerte, la verdad… Parece que se decidió un segundo tiempo para Alina Lozano”, dijo la actriz en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La artista destacó la labor del personal médico y la calificó de admirable e increíble, mientras recibía atención en la unidad de cuidados intensivos.

“En la UCI, estaba con varias personas a mi lado. Dos personas intubadas, un hombre y una mujer; yo, en la mitad. Los médicos, decidiendo si para salvarme había que intubarme; yo, petrificada. Decidimos una estrategia que se llama pronación, es estar muchas horas boca abajo, aliviando la tensión de los pulmones. Duro, verraco”, dijo.

Alina Lozano aseguró que luego la terapista respiratoria y demás personal médico se encargaron de ayudarla a luchar contra el virus, en un momento en el que ella no podía con su vida.

“Y una cosa me parece superlinda: ser no la actriz, sino la mujer que está ahí luchando por su vida al lado de los médicos y, sobre todo, ellos luchando por mi vida, conmovedorsísimo. Cuando me veían que no podía más, ellos se plantaban, primera, segunda, tercera línea”, afirmó.

Publicidad

Indicó que le decían que ahí estaban porque su responsabilidad era salvarle la vida, así como a de los demás pacientes.

“La manera preciosa, absolutamente preciosa, como trataban a las personas intubabas, me hizo llorar. Ver a las enfermeras, a las jefes, médicos, entrar, saludarlas, decirles piropos, también a mí, claro… El respeto profundo por el cuerpo, organizarlas, bañarlas, hablarles”, señaló.

Enfatizó que, en medio del sufrimiento por el coronavirus, el llamado era a “convocar la vida”.

“En el algún momento, el COVID como te dice ‘la bolsa o la vida’. Como que es un atracador que te dice eso… La bolsa de egos, resentimientos, preocupaciones absurdas, ‘o entregas todas esa bolsa, Alina, o entregas la vidas’. ¡Wow! Entrego la bolsa, todo eso, lo importante es la vida, el servicio a la vida, lo que aprendí de esta enfermedad”

Publicidad

Finalmente, Alina Lozano también expresó el dolor por las familias de las personas que mueren a diario por el COVID-19 y que espera seguir compartiendo su experiencia como sobreviviente del coronavirus para convertirse en una voz de aliento.

"Sigo entregando la bolsa y recibiendo la vida con amor y gratitud", concluyó la actriz.